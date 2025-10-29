Экс-президент «Барселоны»: Ямаль не лучший игрок в мире, но он может стать лучшим

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что полузащитника сине-гранатовых Ламина Ямаля пока нельзя считать лучшим игроком в мире.

«Он не лучший игрок в мире. И в прошлом сезоне не был таковым. Он может стать лучшим, но пока нет. Кто может его подстегнуть? Это работа его партнёров по команде и тренера.

Если Ламин не полностью готов [к матчу], то ему лучше притормозить и не играть. Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий. Ему нужны передышка и полное восстановление», – приводит слова Гаспара Sport.es.

В текущем сезоне 18-летний футболист провёл восемь встреч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.