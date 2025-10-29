Скидки
Главная Футбол Новости

«Мне нравилось тебя тренировать!» Моуринью поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Челси», поздравил бывшего нападающего «синих» Эдена Азара с включением в Зал славы английской Премьер-лиги. Ранее специалист и игрок работали вместе в лондонском клубе.

«Эден, от души поздравляю тебя с включением в Зал славы АПЛ. Я знаю, ты знаешь, да и все знают, что твоё место именно там. Ты один из самых потрясающих игроков из всех, с кем я работал.

Извини за то, что несколько раз я действовал тебе на нервы! Я лишь хотел, чтобы ты становился всё лучше и лучше. Теперь ты в Зале славы и в нашей памяти.

Мне так нравилось тебя тренировать, а ещё благодарю тебя за свой последний на данный момент титул чемпиона Англии», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Челси».

