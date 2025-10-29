Скидки
Мостовой: у Захаряна впереди огромная футбольная жизнь, главное — не травмироваться

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0). Хавбек отличился на 54-й минуте встречи.

«Хорошо, что Захарян возвращается в строй. Отыграл почти весь матч — поэтому молодец! Так что ждём, чтобы дальше выходил на поле и не получил травму. Главная задача Захаряна — набирать форму после полученных травм. И, слава богу, не получить опять повреждение. Проблема же не в том, что Захарян не играет, а в травмах.

Если их не будет — тогда будет играть. Мы же помним, когда Захарян выходил в основе «Реала Сосьедад», его и на замену выпускали. Здесь нужно избавиться от травм — всё! А играть он будет по-любому. Главная задача — не травмироваться. У него молодое, хорошее состояние и впереди огромная футбольная жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Взятие ворот в этой встрече стало первым для Захаряна в составе клуба из Сан-Себастьяна за последние восемь месяцев. Кроме того, в игре с «Негрейрой» россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.

