Эден Азар: очень горжусь включением в Зал славы АПЛ, это дорогого стоит

Бывший крайний нападающий «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от включения в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Я рос, играя в футбол с братьями во дворе в своё удовольствие, но всегда мечтал выступать на высшем уровне. Включение в Зал славы Премьер-лиги дорогого стоит. Очень горжусь тем, что вошёл в группу с такими игроками, из нас получилась бы замечательная команда!

Я хотел веселиться на поле и радовать болельщиков, которые пришли на стадион или смотрели матчи по телевизору. Получить подобное признание — это нечто особенное для меня и моей семьи. Мои родители играли в футбол, а теперь и мои дети любят эту игру», — приводит слова Азара официальный сайт «Челси».