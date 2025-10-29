Скидки
«Лион» хочет арендовать нападающего «Реала» Эндрика в январе — Романо

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может перейти в «Лион» на правах аренды зимой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, французский клуб сделал официальный запрос на подписание 19-летнего форварда. Стороны начали переговоры об аренде игрока в январе. «Лион» уже представил футболисту свой план. Предполагается, что аренда будет рассчитана до июня 2026 года.

Подчёркивается, что Эндрик рассмотрит все опции в следующем месяце, но считает этот вариант идеальным решением зимой.

В текущем сезоне 19-летний нападающий не провёл ни одного матча за «Реал». Контракт игрока с мадридским клубом действует до 2030 года. В прошлом сезоне он забил семь голов в 37 встречах во всех турнирах.

