«Аталанта» была в три раза лучше «Милана». Юрич — после матча с «россонери»

Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич прокомментировал результаты матча 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Миланом» со счётом 1:1.

«Аталанта» была в три раза лучше «Милана». Мы доминировали на протяжении всей встречи, у них был один удар, и они забили. Ещё один отличный матч от ребят, и это очень обидно, потому что эта команда заслуживает большего.

Думаю, мы очень хорошо сыграли в обоих таймах. Мы создали несколько голевых моментов. Разочаровывает, что мы не набираем больше очков, но я уверен, что мы это сделаем», – приводит слова Юрича Goal.com.

После девяти матчей «Аталанта» располагается на седьмой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 13 очков. «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка.