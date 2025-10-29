Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Аталанта» была в три раза лучше «Милана». Юрич — после матча с «россонери»

Аудио-версия:
Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич прокомментировал результаты матча 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Миланом» со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Риччи – 4'     1:1 Лукман – 35'    

«Аталанта» была в три раза лучше «Милана». Мы доминировали на протяжении всей встречи, у них был один удар, и они забили. Ещё один отличный матч от ребят, и это очень обидно, потому что эта команда заслуживает большего.

Думаю, мы очень хорошо сыграли в обоих таймах. Мы создали несколько голевых моментов. Разочаровывает, что мы не набираем больше очков, но я уверен, что мы это сделаем», – приводит слова Юрича Goal.com.

После девяти матчей «Аталанта» располагается на седьмой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 13 очков. «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка.

Новости. Футбол
