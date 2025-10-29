Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
«Ты величайший игрок «Челси». Терри высказался о включении Азара в Зал славы АПЛ

Экс-защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на включение своего бывшего одноклубника Эдена Азара в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Эден, это Джон Терри. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Поздравляю с включением в Зал славы Премьер-лиги! Это фантастическое достижение.

Играть с тобой было огромным удовольствием, и я считаю, что ты величайший игрок «Челси» за всю историю. Это была мечта, ставшая реальностью, когда в твоей команде играет футболист с такими способностями. Именно такие футболисты, как ты, вдохновляют болельщиков, вдохновляют игроков своей команды и приводят в ужас соперников.

Я тебя безумно люблю и знаю, что все болельщики «Челси» — тоже. Было очень приятно играть с тобой и взять столько трофеев вместе – а некоторые из них я получил благодаря таким игрокам, как ты. Так что огромное спасибо и от всей души поздравляю», — приводит слова Терри официальный сайт «Челси».

