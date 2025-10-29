«Его реакция была неправильной». Ривалдо — о замене Винисиуса в «эль класико»

Бывший игрок сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо прокомментировал поведение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в «эль класико». Напомним, футболист резко отреагировал на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) и не пожал руку главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо.

«Его реакция была неправильной. В тот момент он был взволнован, а потом, когда его слова прочитали по губам, стало ясно, что он сказал то, чего не должен был говорить. Но его разочарование можно понять, он хорошо играл и поучаствовал в голевой атаке. Поэтому игрок, несомненно, может злиться в момент замены.

Иногда тренер хочет показать, что команда превыше всего, и предъявляет более строгие требования к звёздному игроку, чтобы завоевать расположение команды. Однако Винисиус на данный момент является лучшим игроком мира, и клуб, и тренер должны ценить его», – приводит слова Ривалдо UOL.