«Кричи, ругайся на них». Бербатов рассказал, как Шешко следует общаться с игроками «МЮ»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Беньямина Шешко и дал совет словенскому футболисту.

«Знай своих товарищей по команде, общайся с ними. Если видишь, что что-то не получается достаточно быстро, как тебе хотелось бы, поговори с ними. На поле он крупный, сильный парень, он может бегать, перекрывать пространство, держать мяч. Голы, которые он забивал в предыдущем клубе, были невероятными. Удары левой, правой ногой. Так что я думаю, что у него есть необходимые качества. Я настроен сдержанно оптимистично. Не хочу прыгать от радости, потому что Хойлунд был таким же, верно? Все были настроены оптимистично, однако у него это не совсем получилось.

Надо быть уверенным в себе, высокомерным. Требуй мяч от товарищей по команде, когда совершаешь забегание. И если ты сделал это хорошо и мяч не пришёл к тебе, скажи об этом или вырази это так, чтобы товарищи по команде поняли: «Я здесь. Я делаю забегание для тебя, поэтому уважай мой рывок за спину. Не каждый раз, но постарайся увидеть меня и поверить в то, что я могу оторваться от защитников».

Иногда злись. Кричи, ругайся на них, что угодно. Ничего личного. Просто я здесь для этого. Просто дай мне мяч, сделай пас, а я постараюсь забить. В перерыве, до и после игры говори. Иногда я думаю, что игрокам нужно быть более агрессивными и эмоциональными, например: «Передай мне этот чёртов мяч, мужик!»

Будьте сердиты на своих товарищей по команде. Игроки не всегда вежливы, но они лучшие друзья и приятели. Будьте ещё злее. Требуйте друг от друга большего, кто бы ни был капитаном.

В конечном счёте всё сводится к голам для нападающих. Если они не забивают достаточно голов, на них набросятся. Если вы умеете играть в штрафной, то совершенствуйтесь. Тренировка за тренировкой у пустых ворот. Возьмите за привычку забивать и этот лёгкий гол», – сказал Бербатов на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

Шешко в нынешнем сезоне провёл 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил два гола.