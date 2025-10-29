Экс-игрок «Ман Юнайтед» Бербатов рассказал, чем Вирц похож на Модрича

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился ожиданиями от игры полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца, а также нашёл сходство немецкого хавбека с шестикратным победителем Лиги чемпионов Лукой Модричем.

«Я его обожаю. Он фантастический игрок и будет ещё лучшее, поверьте мне. Надеюсь, он будет терпеливым и рядом с ним окажутся хорошие люди: агент, семья, кто угодно. Я рассчитываю, что тренер заметит его качества, как и все остальные. Уверен, что все в клубе видят его способности и дадут ему необходимое время, чтобы влиться в команду. И я гарантирую вам, он добьётся успеха.

Как он видит футбол, ищет пространство, занимает позицию, обращается с мячом. У него есть импровизация, чувство паса и гола. Конечно, кто-то может утверждать, что его физические данные не подходят для английской Премьер-лиги. Но легко увидеть, что у великих игроков его позиции, например, Модрича, тоже такое же телосложение. Модрич – чёртов монстр, просто невероятный. Так что дайте ему время. Думаю, он будет великолепен в «Ливерпуле», – сказал Бербатов на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

В 13 встречах нынешнего сезона за клуб Вирц не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Немецкий хавбек перешёл из «Байера» в «Ливерпуль» за £ 116 млн минувшим летом.