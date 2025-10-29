Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились подробности смертельной аварии с участием вратаря «Интера» Мартинесом

Появились подробности смертельной аварии с участием вратаря «Интера» Мартинесом
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Интера» Хосеп Мартинес, который насмерть сбил на своём автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, не превышал скорость, а в крови футболиста не было алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, участок дороги, где произошло ДТП, считается опасной зоной. Конкретно на этом отрезке трассы уже происходили многочисленные аварии, в том числе серьёзные. Разрешенная скорость на участке составляет 70 км/ч, никаких нарушений скорости со стороны Мартинеса зафиксировано не было.

Сначала футболиста доставили в больницу в Саронно для прохождения тестов на алкоголь и наркотики, оба из которых оказались отрицательными. Затем он несколько часов давал показания в полицейском участке в Ломаццо в присутствии адвоката, предоставленного клубом. В протокол также были включены показания двух женщин, сидевших в машине позади него: обе подтвердили версию Мартинеса.

Расследование происшествия продлится несколько месяцев, в течение которых вратарь будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП. Эта статья предусматривает наказание от двух до семи лет лишения свободы. Однако, если будет доказано непредсказуемое поведение жертвы, дело будет прекращено.

Напомним, ДТП с участием голкипера «Интера» произошло утром во вторник, 28 октября, в провинции Комо. По предварительной версии, пожилой мужчина мог почувствовать себя плохо, из-за чего выехал на дорогу, по которой двигался автомобиль Мартинеса. Футболист немедленно попытался оказать помощь пострадавшему.

Материалы по теме
Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android