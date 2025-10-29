Появились подробности смертельной аварии с участием вратаря «Интера» Мартинесом

Голкипер «Интера» Хосеп Мартинес, который насмерть сбил на своём автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, не превышал скорость, а в крови футболиста не было алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, участок дороги, где произошло ДТП, считается опасной зоной. Конкретно на этом отрезке трассы уже происходили многочисленные аварии, в том числе серьёзные. Разрешенная скорость на участке составляет 70 км/ч, никаких нарушений скорости со стороны Мартинеса зафиксировано не было.

Сначала футболиста доставили в больницу в Саронно для прохождения тестов на алкоголь и наркотики, оба из которых оказались отрицательными. Затем он несколько часов давал показания в полицейском участке в Ломаццо в присутствии адвоката, предоставленного клубом. В протокол также были включены показания двух женщин, сидевших в машине позади него: обе подтвердили версию Мартинеса.

Расследование происшествия продлится несколько месяцев, в течение которых вратарь будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП. Эта статья предусматривает наказание от двух до семи лет лишения свободы. Однако, если будет доказано непредсказуемое поведение жертвы, дело будет прекращено.

Напомним, ДТП с участием голкипера «Интера» произошло утром во вторник, 28 октября, в провинции Комо. По предварительной версии, пожилой мужчина мог почувствовать себя плохо, из-за чего выехал на дорогу, по которой двигался автомобиль Мартинеса. Футболист немедленно попытался оказать помощь пострадавшему.