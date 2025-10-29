Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол

Полузащитник «Акрона» Пестряков мог стать футболистом «Спартака»

Комментарии

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, как ранее пытался пройти просмотр в московском «Спартаке».

— Ты мог оказаться в «Спартаке»?
— Да.

— Расскажи эту историю.
— Ездил на просмотр в Москву в 2018 году, был день талантов. Прошёл три или четыре этапа и на последнем, к сожалению, не получил обратной связи. И принял решение, что через полгода поеду на день талантов в академию Коноплёва.

— Это был серьёзный удар для молодого человека?
— Ну, конечно, расстроился, и мама с папой успокаивали, говорили, что ничего страшного, ещё всё впереди. В этом плане они мне помогали, и я психологически никогда не вешал нос, — рассказал Пестряков в эфире «Матч ТВ».

