Полузащитник «Акрона» Пестряков мог стать футболистом «Спартака»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, как ранее пытался пройти просмотр в московском «Спартаке».

— Ты мог оказаться в «Спартаке»?

— Да.

— Расскажи эту историю.

— Ездил на просмотр в Москву в 2018 году, был день талантов. Прошёл три или четыре этапа и на последнем, к сожалению, не получил обратной связи. И принял решение, что через полгода поеду на день талантов в академию Коноплёва.

— Это был серьёзный удар для молодого человека?

— Ну, конечно, расстроился, и мама с папой успокаивали, говорили, что ничего страшного, ещё всё впереди. В этом плане они мне помогали, и я психологически никогда не вешал нос, — рассказал Пестряков в эфире «Матч ТВ».