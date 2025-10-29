Винисиус извинился перед игроками «Реала» перед тренировкой, тренерского штаба не было

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лично извинился перед одноклубниками за свою реакцию на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает COPE. Бразильца заменили на 72-й минуте встречи.

По информации источника, сегодня, 29 октября, «сливочные» провели первую тренировку после «эль класико». Бразилец собрал всех футболистов перед началом занятий и объяснил одноклубникам то, что впоследствии опубликовал на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что на встрече присутствовали только игроки. По-прежнему неизвестно, запланирован ли разговор Винисиуса с главным тренером команды Хаби Алонсо. Подчёркивается, что партнёры спокойно восприняли действия футболиста и не стали придавать ситуации большого значения.