Винисиус извинился перед игроками «Реала» перед тренировкой, тренерского штаба не было

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лично извинился перед одноклубниками за свою реакцию на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает COPE. Бразильца заменили на 72-й минуте встречи.
По информации источника, сегодня, 29 октября, «сливочные» провели первую тренировку после «эль класико». Бразилец собрал всех футболистов перед началом занятий и объяснил одноклубникам то, что впоследствии опубликовал на своей странице в социальной сети.
Отмечается, что на встрече присутствовали только игроки. По-прежнему неизвестно, запланирован ли разговор Винисиуса с главным тренером команды Хаби Алонсо. Подчёркивается, что партнёры спокойно восприняли действия футболиста и не стали придавать ситуации большого значения.
- 29 октября 2025
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:31
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:48
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:01
-
19:56
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:18
-
19:17
-
19:03
-
18:52
-
18:45
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:25
-
18:15
-
18:15
-
18:11
-
18:04
-
17:54
-
17:52
-
17:49