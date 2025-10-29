Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус извинился перед игроками «Реала» перед тренировкой, тренерского штаба не было

Винисиус извинился перед игроками «Реала» перед тренировкой, тренерского штаба не было
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лично извинился перед одноклубниками за свою реакцию на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает COPE. Бразильца заменили на 72-й минуте встречи.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, сегодня, 29 октября, «сливочные» провели первую тренировку после «эль класико». Бразилец собрал всех футболистов перед началом занятий и объяснил одноклубникам то, что впоследствии опубликовал на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что на встрече присутствовали только игроки. По-прежнему неизвестно, запланирован ли разговор Винисиуса с главным тренером команды Хаби Алонсо. Подчёркивается, что партнёры спокойно восприняли действия футболиста и не стали придавать ситуации большого значения.

Материалы по теме
Винисиус извинился за свою реакцию на замену в «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android