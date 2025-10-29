Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Беляев: «Локомотив» играет по бразильской классике — забьём сколько захотим

Максим Беляев: «Локомотив» играет по бразильской классике — забьём сколько захотим
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев высказался о нынешнем уровне игры команды. На данный момент красно-зелёные с 27 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Если посмотреть на количество забитых и пропущенных мячей, можно заметить, что «Локомотив» — лидер первой пятёрки по одному и другому показателю. Это говорит о том, что атака компенсирует не всегда надёжную игру в обороне. По бразильской классике: вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим. Когда в среднем команда забивает два гола за игру, вероятность поражения минимальная. Логично, что «Локомотив» продолжает набирать очки в каждом матче.

В матчах с «Ростовом», «Крыльями» и «Динамо» Махачкала упустили победы на самых последних секундах и недосчитались шести очков. Результаты можно объяснить запредельным настроем и закрытостью этих команд, но непозволительная роскошь — так растрачивать очки в борьбе за чемпионство», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Дмитрий Черышев оценил игру «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android