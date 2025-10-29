Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Экс-игрок «Локо» Беляев: не думаю, что клуб целенаправленно усиливается лишь россиянами

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Максим Беляев высказался о трансферной политике столичного клуба. Игрок обороны не считает, что железнодорожники целенаправленно покупают исключительно российских футболистов.

«Всегда существует определённый риск, когда хочешь взять легионера. Как он адаптируется к чемпионату, быту, погодным условиям. Не думаю, что «Локомотив» проводит целенаправленную политику по усилению состава исключительно российскими футболистами. Во-первых, команда подпитывается из академии, одной из самых сильных в России. Во-вторых, те отечественные игроки, которые приходят, на виду, проверенные не одним сезоном в РПЛ и практически все привлекаются в сборную. О потере качества язык сказать не повернётся», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В составе «Локомотива» выступают лишь четыре легионера: Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Лукас Фассон и Кристиан Рамирес.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

