19:30 Мск
Хамес Родригес покинет «Леон» в конце 2025 года

Комментарии

Полузащитник Хамес Родригес в конце 2025 года покинет мексиканский «Леон». Об этом сообщает AS со ссылкой на Medio Tiempo.

По данным источника, футболист доиграет в Апертуре, что является первой частью чемпионата Мексики, после чего уйдёт из команды. Во многом решение колумбийца связано с текущим турнирным положением «изумрудов», которые с 13 очками занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Мексики.

Отмечается, что «Леон» уже готовится к следующему кругу чемпионата с учётом отсутствия Хамеса в команде, хотя официально это ещё не подтверждено.

Ранее Хамес выступал за «Порту», «Реал», «Монако», «Баварию» и другие клубы.

Серхио Рамос эмоционально отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру
