Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Торпедо М — Кубань Холдинг, результат матча 29 октября 2025, счет 1:1 (3:1 пен.), 6-й раунд Кубка России 2025/2026

«Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и «Кубань Холдинг» из Павловской. Игра проходила на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Гусаков из Кисловодска. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:1 (3:1 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
1:0 Шитов – 21'     1:1 Дмитриев – 75'    

Счёт во встрече открыл нападающий московской команды Владислав Шитов. Форвард отличился на 21-й минуте. Во втором тайме Максим Дмитриев восстановил равенство на табло, реализовав 11-метровый удар. В серии пенальти точнее оказались игроки автозаводцев.

Отметим, что московская команда сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с калининградской «Балтикой».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

