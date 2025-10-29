Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой»

Завершился матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и «Кубань Холдинг» из Павловской. Игра проходила на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Гусаков из Кисловодска. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:1 (3:1 пен.).

Счёт во встрече открыл нападающий московской команды Владислав Шитов. Форвард отличился на 21-й минуте. Во втором тайме Максим Дмитриев восстановил равенство на табло, реализовав 11-метровый удар. В серии пенальти точнее оказались игроки автозаводцев.

Отметим, что московская команда сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с калининградской «Балтикой».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».