Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
19:30 Мск
Месси — самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Сон — второй, Бускетс — третий

Ассоциация игроков МЛС опубликовала рейтинг зарплат футболистов лиги по состоянию на 1 октября 2025 года. Самым высокооплачиваемым футболистом в лиге остаётся нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, получающий $ 20,4 млн в год.

Второе место занимает Сон Хын Мин, минувшим летом перешедший в «Лос-Анджелес» ($ 11,2 млн в год), третье – полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс ($ 8,8 млн в год). В топ-5 также вошли Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед», $ 6,1 млн) и Ирвинг Лосано («Сан-Диего», $ 6 млн).

Больше всех в МЛС на зарплаты футболистов тратит «Интер Майами» – рекордные $ 48,97 млн. Второе место занимает «Лос-Анджелес» ($ 30,1 млн), третье – «Атланта» ($ 28,48 млн). Меньше всего на зарплаты тратит «Монреаль Импэкт» ($ 12,92 млн).

