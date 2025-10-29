Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 29 октября, календарь, таблица

Сегодня, 29 октября, состоялся матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча шестого раунда Пути регионов Кубка России на 29 октября:

«Торпедо» Москва — «Кубань Холдинг» — 0:0 (3:1 пен.).

Отметим, что московская команда сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с калининградской «Балтикой».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».