Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА собирается повысить зарплату Челестини на 40%

ЦСКА собирается повысить зарплату Челестини на 40%
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА собирается улучшить финансовые условия контракта главного тренера команды Фабио Челестини. Зарплата швейцарского специалиста вырастет на 40%. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в столичном клубе ценят профессионализм наставника, его вовлечённость и прямоту в обсуждении развития команды. Помимо этого, руководство красно-синих собирается подписать нападающего высокого уровня в зимнее трансферное окно и привлечь в команду талантливых россиян в связи с ужесточением лимита на легионеров.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года и уже успел привести команду к победе в Суперкубке России. После 13 туров РПЛ армейцы замыкают тройку лидеров чемпионата. В активе команды 27 очков. Первое место занимает «Краснодар», набравший 29 очков.

Материалы по теме
«Понимаю, почему мы на пределе. Надеюсь, дотянем до зимы». Откровения босса ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Понимаю, почему мы на пределе. Надеюсь, дотянем до зимы». Откровения босса ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android