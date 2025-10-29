ЦСКА собирается повысить зарплату Челестини на 40%

Московский ЦСКА собирается улучшить финансовые условия контракта главного тренера команды Фабио Челестини. Зарплата швейцарского специалиста вырастет на 40%. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в столичном клубе ценят профессионализм наставника, его вовлечённость и прямоту в обсуждении развития команды. Помимо этого, руководство красно-синих собирается подписать нападающего высокого уровня в зимнее трансферное окно и привлечь в команду талантливых россиян в связи с ужесточением лимита на легионеров.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года и уже успел привести команду к победе в Суперкубке России. После 13 туров РПЛ армейцы замыкают тройку лидеров чемпионата. В активе команды 27 очков. Первое место занимает «Краснодар», набравший 29 очков.