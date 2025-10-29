Скидки
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Лукас Пакета не уйдёт из «Вест Хэм Юнайтед» в ближайшее время — talkSPORT

Бразильский полузащитник Лукас Пакета ближайшей зимой вряд ли покинет «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, руководство «молотобойцев» понимает, что Пакета, скорее всего, уйдёт из команды следующим летом, однако более ранний трансфер может негативно сказаться на шансах лондонцев на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Сам Пакета также не выказывал желания покинуть «Вест Хэм Юнайтед».

Лукас Пакета выступает за лондонцев с 2022 года. За это время он провёл 130 матчей за клуб, забил 21 гол и отдал 14 голевых передач. Ранее бразилец также играл за «Фламенго», «Милан» и «Лион».

