Международный совет футбольных ассоциаций может изменить правило подачи аутов

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила ввода мяча в игру в момент удара от ворот и аутов. Помимо этого, полномочия видеоассистентов рефери (VAR) могут расшириться, что позволит им вмешиваться в эпизоды с получением второй жёлтой карточки.

«После получения обновлённой информации о положительных отзывах по всему миру об успешном внедрении новых положений, запрещающих вратарям слишком долго удерживать мяч (восьмисекундный лимит времени в сочетании с визуальным пятисекундным отсчётом времени судьёй и назначением углового удара в случае нарушения правил), были обсуждены дальнейшие пути оптимизации хода матча и снижения срывов темпа игры. Обсуждались вопросы о возможности применения принципа обратного отсчёта к вбрасываниям из-за боковой линии и ударам от ворот, а также о том, как сократить время, потерянное из-за остановок матча, вызванных травмами и заменами.

В отношении протокола видеопомощника арбитра (VAR) обсуждалось, что, помимо прочего, судьи видеоматча (VMO) должны иметь возможность вмешиваться в ситуацию при получении ошибочной второй жёлтой карточки. Соответствующее предложение будет представлено на ежегодном рабочем собрании IFAB, которое состоится 20 января 2026 года в Лондоне», – сообщает IFAB на своём официальном сайте.

Напомним, на данный момент видеоассистент рефери может реагировать только на ситуации с получением прямой красной карточки, назначением пенальти или обнаружением офсайда.