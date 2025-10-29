«Арсенал» выпустит 15-летнего игрока в стартовом составе в матче Кубка лиги

Лондонский «Арсенал» включил 15-летнего футболиста Макса Даумана в стартовый состав на матч четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Брайтоном». Полузащитник выйдет на поле в возрасте 15 лет 302 дней, тем самым став самым юным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе не только «канониров», но какого-либо клуба АПЛ во всех соревнованиях.

Дауман — воспитанник академии «Арсенала». В сезоне-2024/2025 Макс провёл 18 встреч за лондонскую команду до 18 лет, забив 18 голов и отдав пять голевых передач. В течение сезона несколько раз вызывался на тренировки основной команды клуба, однако не мог принять участие в матчах Премьер-лиги из-за своего возраста.

Дебютировал за основную команду «Арсенала» 23 августа 2025 года, выйдя на замену во встрече АПЛ с «Лидс Юнайтед» в возрасте 15 лет 235 дней, став вторым самым молодым игроком в истории турнира после Итана Нванери.