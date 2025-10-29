Травма Педри оказалась хуже, чем предполагалось. Игрок пропустит шесть недель – AS

Травма полузащитника «Барселоны» Педри оказалась хуже, чем предполагалось после первого медицинского заключения. Ранее каталонский клуб на своём сайте сообщил, что испанец получил разрыва дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Но, помимо этого у футболиста обнаружили перелом, из-за чего он пропустит шесть недель. Об этом сообщает AS.

Таким образом, хавбек не поможет своей команде во встрече с лондонским «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 25 ноября. В чемпионате Испании Педри рискует пропустить шесть игр.

Полузащитник сборной Испании выходил во всех 13 матчах нынешнего сезона за сине-гранатовых, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.