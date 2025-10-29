Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Травма Педри оказалась хуже, чем предполагалось. Игрок пропустит шесть недель – AS

Травма Педри оказалась хуже, чем предполагалось. Игрок пропустит шесть недель – AS
Комментарии

Травма полузащитника «Барселоны» Педри оказалась хуже, чем предполагалось после первого медицинского заключения. Ранее каталонский клуб на своём сайте сообщил, что испанец получил разрыва дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Но, помимо этого у футболиста обнаружили перелом, из-за чего он пропустит шесть недель. Об этом сообщает AS.

Таким образом, хавбек не поможет своей команде во встрече с лондонским «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 25 ноября. В чемпионате Испании Педри рискует пропустить шесть игр.

Полузащитник сборной Испании выходил во всех 13 матчах нынешнего сезона за сине-гранатовых, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» Педри травмировался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android