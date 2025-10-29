«Метц» обыграл «Ланс», игрок, оформивший дубль, в конце матча был удалён с поля

Завершён матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Ланс». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали тёмно-бордовые. Встреча состоялась на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи (Франция).

Готье Эн реализовал пенальти на 87-й минуте, а на 90+1-й минуте он оформил дубль. На 90+2-й минуте Эн за две жёлтые карточки был удалён с поля.

После этой игры «Метц» с пятью очками располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, «Ланс» с 19 очками находится на второй строчке.

В следующем туре тёмно-бордовые 2 ноября сыграют в гостях с «Нантом», кроваво-золотые в тот же день примут на своём поле «Лорьян».