Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Метц — Ланс, результат матча 29 октября 2025, счёт 2:0, 10-й тур чемпионата Франции 2025/2026

«Метц» обыграл «Ланс», игрок, оформивший дубль, в конце матча был удалён с поля
Комментарии

Завершён матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Ланс». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали тёмно-бордовые. Встреча состоялась на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи (Франция).

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Эн – 87'     2:0 Эн – 90+1'    
Удаления: Эн – 90+2' / нет

Готье Эн реализовал пенальти на 87-й минуте, а на 90+1-й минуте он оформил дубль. На 90+2-й минуте Эн за две жёлтые карточки был удалён с поля.

После этой игры «Метц» с пятью очками располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, «Ланс» с 19 очками находится на второй строчке.

В следующем туре тёмно-бордовые 2 ноября сыграют в гостях с «Нантом», кроваво-золотые в тот же день примут на своём поле «Лорьян».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
«Ницца» обыграла «Лилль» в 10-м туре Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android