Футбол

Падеборн 07 — Байер, результат матча 29 октября 2025, счет 4:2 доп. вр., Кубок Германии 2025/2026

«Байер» победил «Падеборн 07» в дополнительное время в матче Кубка Германии
Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Падерборн 07» и «Байер». Команды играли на стадионе «Хоум Делюкс Арена» в Падерборне (Германия). Победу в дополнительное время одержали гости со счётом 4:2.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 4
ДВ
Байер
Леверкузен
0:1 Гримальдо – 60'     1:1 Марино – 90'     2:1 Михель – 96'     2:2 Куанса – 105+1'     2:3 Маза – 120+2'     2:4 Маза – 120+4'    
Удаления: Гётце – 58' / нет

На 58-й минуте защитник Феликс Гётце получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 60-й минуте защитник Алехандро Гримальдо забил первый гол и вывел гостей вперёд. На 90-й минуте форвард Стефано Марино сравнял счёт. Игра перешла в дополнительное время.

На 96-й минуте нападающий Свен Михель забил второй гол хозяев. На 105+1-й минуте защитник Джарелл Куанса восстановил равенство в счёте. На 120+2-й минуте полузащитник Ибрахим Маза вывел «Байер вперёд. На 120+4-й минуте Маза оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

Президент «Байера» высказался о необходимости введения потолка зарплат в футболе из-за АПЛ
