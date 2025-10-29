«Байер» победил «Падеборн 07» в дополнительное время в матче Кубка Германии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Падерборн 07» и «Байер». Команды играли на стадионе «Хоум Делюкс Арена» в Падерборне (Германия). Победу в дополнительное время одержали гости со счётом 4:2.
На 58-й минуте защитник Феликс Гётце получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 60-й минуте защитник Алехандро Гримальдо забил первый гол и вывел гостей вперёд. На 90-й минуте форвард Стефано Марино сравнял счёт. Игра перешла в дополнительное время.
На 96-й минуте нападающий Свен Михель забил второй гол хозяев. На 105+1-й минуте защитник Джарелл Куанса восстановил равенство в счёте. На 120+2-й минуте полузащитник Ибрахим Маза вывел «Байер вперёд. На 120+4-й минуте Маза оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.
- 29 октября 2025
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:23
-
22:01
-
22:00
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:31
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:48
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:01
-
19:56
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:18
-
19:17
-
19:03