Главная Футбол Новости

Ницца — Лилль, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, 10-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» обыграла «Лилль» в 10-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бастьен Дешепи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Диоп – 29'     2:0 Янссон – 87'    

Первый гол в матче забил Софьян Диоп. Полузащитник «Ниццы» реализовал пенальти на 29-й минуте встречи. Во втором тайме хозяева поля увеличили преимущество в счёте благодаря голу нападающего Исака Янссона на 88-й минуте.

После 10-туров в чемпионате Франции «Лилль» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Ниццы» также 17 очков, команда располагается на седьмой строчке.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Ассист Чалова пяткой помог ПАОКу победить «Лилль» в матче Лиги Европы с семью голами
Комментарии
