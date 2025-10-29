«Ницца» обыграла «Лилль» в 10-м туре Лиги 1

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бастьен Дешепи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Софьян Диоп. Полузащитник «Ниццы» реализовал пенальти на 29-й минуте встречи. Во втором тайме хозяева поля увеличили преимущество в счёте благодаря голу нападающего Исака Янссона на 88-й минуте.

После 10-туров в чемпионате Франции «Лилль» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Ниццы» также 17 очков, команда располагается на седьмой строчке.