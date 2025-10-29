Кроос — о «Барселоне» в «эль класико»: им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о проблемах «Барселоны» в защите в матче 10-го тура Ла Лиги со «сливочными» (1:2).
«Я всегда говорил, насколько важен был Иньиго Мартинес. В прошлом сезоне он лучше всех центральных защитников «Барсы» действовал на своей половине поля. Он не был самым быстрым, но отлично владел мячом и начинал атаки. Моментами в «класико» когда его отсутствие было заметно, когда «Реал» оказывал давление. Они его не заменили, и его очень не хватает.
Я не понимаю, почему играл Эрик [Гарсия]. Араухо физически способен прессинговать ещё выше. Он идеально подошёл бы для такого стиля игры и такого соперника. Когда на поле Мбаппе и Винисиус, нужен кто-то, кто сможет с ними справиться. Араухо может. Это меня удивило», – приводит слова Крооса Marca.
