Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос — о «Барселоне» в «эль класико»: им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал

Кроос — о «Барселоне» в «эль класико»: им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о проблемах «Барселоны» в защите в матче 10-го тура Ла Лиги со «сливочными» (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Я всегда говорил, насколько важен был Иньиго Мартинес. В прошлом сезоне он лучше всех центральных защитников «Барсы» действовал на своей половине поля. Он не был самым быстрым, но отлично владел мячом и начинал атаки. Моментами в «класико» когда его отсутствие было заметно, когда «Реал» оказывал давление. Они его не заменили, и его очень не хватает.

Я не понимаю, почему играл Эрик [Гарсия]. Араухо физически способен прессинговать ещё выше. Он идеально подошёл бы для такого стиля игры и такого соперника. Когда на поле Мбаппе и Винисиус, нужен кто-то, кто сможет с ними справиться. Араухо может. Это меня удивило», – приводит слова Крооса Marca.

Материалы по теме
Александр Бубнов объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android