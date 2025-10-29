«Арсенал» выпустил самого молодого игрока, установив исторический рекорд среди клубов АПЛ

В эти минуты проходит матч 4-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Брайтон». В стартовом составе «пушкарей» вышел полузащитник Макс Доумен, на момент игры его возраст равен 15 годам и 302 дням. Тем самым он стал самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе какого-либо клуба АПЛ во всех соревнованиях.

Дауман — воспитанник академии «Арсенала». В сезоне-2024/2025 Макс провёл 18 встреч за лондонскую команду до 18 лет, забив 18 голов и отдав пять голевых передач. В течение сезона несколько раз вызывался на тренировки основной команды клуба, однако не мог принять участие в матчах Премьер-лиги из-за своего возраста.