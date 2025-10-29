«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ», отыгравшись через минуту после пропущенного гола

Окончен матч 10-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Вилли Делажо.

Нуну Мендеш вывел парижан вперёд на 50-й минуте, Игор Кариока на 51-й минуте забил ответный гол.

После этой игры «Лорьян» с девятью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции, «Пари Сен-Жермен» возглавляет таблицу с 21 очком.

В следующем туре «мерлузовые» 2 ноября сыграют в гостях с «Лансом», парижане 1 ноября примут на своём поле «Ниццу».