Лорьян— ПСЖ, результат матча 29 октября 2025, счёт 1:1, 10-й тур чемпионата Франции 2025/2026

«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ», отыгравшись через минуту после пропущенного гола
Комментарии

Окончен матч 10-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Вилли Делажо.

Нуну Мендеш вывел парижан вперёд на 50-й минуте, Игор Кариока на 51-й минуте забил ответный гол.

После этой игры «Лорьян» с девятью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции, «Пари Сен-Жермен» возглавляет таблицу с 21 очком.

В следующем туре «мерлузовые» 2 ноября сыграют в гостях с «Лансом», парижане 1 ноября примут на своём поле «Ниццу».

