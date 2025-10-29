Скидки
Франция возглавляет рейтинг по доходам от продажи воспитанников, Россия — на 31-м месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свежий рейтинг стран, чьи клубы больше всего заработали на трансферах игроков, воспитанных в своих академиях, за последние 10 лет. Внутренние сделки при этом не учитывались — только трансферы в другие лиги.

Возглавляет топ Франция, команды которой получили в общей сложности € 3,98 млрд от международных продаж воспитанников, включая бонусы и проценты от последующих трансферов. Это почти € 400 млн в год.

На втором месте — Бразилия (€ 2,60 млрд), на третьем — Испания (€ 2, 24 млрд). Более € 1 млрд заработали также клубы Португалии, Нидерландов, Англии, Германии, Италии и Аргентины.

Россия заняла 31-е место. За последние 10 лет российские клубы продали воспитанников на сумму € 107 млн. В топ-50 также вошли Польша, США, Турция, Япония, Южная Корея, Канада и Марокко.

