В заявку сборной Англии может быть включён голкипер из Чемпионшипа — talkSPORT

Голкипер «Ковентри Сити» Карл Рашворт может получить вызов в сборную Англии на ноябрьские матчи группового этапа европейской квалификации чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает talkSPORT.

К этому моменту Рашворт достиг показателя в 613 игровых минут без пропущенных мячей, что является клубным рекордом. В национальной команде следят за выступлениями игрока, права на которого принадлежат клубу «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ковентри Сити» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа с 28 очками.

Ранее сборная Англии оформила досрочный выход на чемпионат мира — 2026, в оставшихся отборочных встречах команда сыграет с Сербией 13 ноября и с Албанией 16 ноября.