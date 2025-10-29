«Некоторые моменты до сих пор непонятны». Тренер «Ромы» Гасперини — после матча с «Пармой»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча 9-го тура итальянской Серии А, в котором столичная команда обыграла «Парму» со счётом 2:1.

«Боевой дух высок, команда в хорошей форме и переживает отличный период. Технически мы можем прибавить, однако сегодня мы хорошо выдержали игру и наладили хорошую динамику. Дибала? Мы знаем его уровень, и теперь он играет хорошо, как и вся команда

В первые полчаса нам было тяжело, во многом из-за их стараний, но также и из-за наших собственных недостатков. Некоторые моменты до сих пор непонятны. Затем мы нашли правильный баланс и долго атаковали. Игра стала лёгкой, и у нас было много свободного пространства. Гол на последних минутах добавил напряжения», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

После этой игры «Рома» с 21 очком располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Парма» с семью очками находится на 15-й строчке.