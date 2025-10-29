Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник молодёжной сборной Англии может сменить спортивное гражданство — talkSPORT

Комментарии

Защитник «Челси» Джош Ачимпонг может сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает talkSPORT.

За футболистом активно следит Футбольная ассоциация Ганы — игрок имеет право выступать за эту страну в соответствии с происхождением своих родителей. Ранее национальная команда этой страны оформила выход на чемпионат мира — 2026. В Гане надеются, что этот аргумент способен убедить Ачимпонга играть за местную сборную. Во всех предыдущих возрастных категориях Джош выступал за национальную команду Англии, сейчас он является членом молодёжной сборной «трёх львов». Помимо этого, Ачимпонг также имеет право представлять на футбольном поле Ирландию.

