«Пусть развлекается». Вратарь «Эльче» Пенья — о постах Ямаля в соцсетях

Вратарь «Барселоны», выступающий за «Эльче» на правах аренды, Иньяки Пенья заявил, что не считает проблемой активность вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля в социальных сетях. На прошлой неделе Ямаль выложил фото с недовольными болельщиками «Реала» перед «эль класико». Каталонцы проиграли «сливочным» со счётом 1:2.

«Посты Ламина в соцсетях? Что ж, в конечном счёте это личное дело каждого. Если бы так делал я, мне было бы некомфортно, но если бы он делал то же, что и я, ему тоже было бы некомфортно. Вот такой он. Пусть наслаждается. Хуже всего, если он не будет наслаждаться, потому что сейчас он достиг уровня, на котором имеет право [делать это]. Такого уровня достигает мало кто. Пусть развлекается дальше», – приводит слова Пеньи Barca Times в социальной сети Х.