23:05 Мск
Стало известно, может ли тренер «Челси» Энцо Мареска перейти в «Ювентус»

Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска не получал предложения возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее в прессе появлялась информация, что итальянский наставник «синих» может стать новым тренером «зебр» после увольнения Игора Тудора. Но, по информации британского издания, основным кандидатом на вакантный пост является Лучано Спаллетти. Кроме этого, руководство «Челси» не заинтересовано отпускать Мареску по ходу сезона, так как подобная перестановка может негативно отразиться на команде.

После девяти туров Серии А «Ювентус» с 15 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства.

