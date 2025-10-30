«Манчестер Сити» переиграл «Суонси Сити» в четвёртом раунде Кубка лиги

Окончен матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Суонси Сити» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Суонси.ком» (Суонси, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт.

Гонсалу Баптишта Франку на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Жереми Доку на 39-й минуте сравнял счёт. Омар Мармуш на 77-й минуте забил второй гол «горожан», Райан Шерки на 90+3-й минуте отметился третьим мячом гостей.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.