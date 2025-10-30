Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суонси Сити — Манчестер Сити, результат матча 29 октября 2025, счет 1:3, 4-й раунд Кубка английской лиги 2025/2026

«Манчестер Сити» переиграл «Суонси Сити» в четвёртом раунде Кубка лиги
Комментарии

Окончен матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Суонси Сити» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Суонси.ком» (Суонси, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Франку – 12'     1:1 Доку – 39'     1:2 Мармуш – 77'     1:3 Шерки – 90+3'    

Гонсалу Баптишта Франку на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Жереми Доку на 39-й минуте сравнял счёт. Омар Мармуш на 77-й минуте забил второй гол «горожан», Райан Шерки на 90+3-й минуте отметился третьим мячом гостей.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная сетка Кубка английской лиги
Материалы по теме
Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android