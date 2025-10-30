Оби Микел — о Салахе: он как тень себя прежнего – я слышал, Мо был очень близок с Жотой

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что на игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха повлияла смерть одноклубника Диогу Жоты. Напомним, 3 июля 2025 года форвард «красных» Жота, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Я слышал, что Мо Салах был очень близок с Жотой. Он не похож сам на себя… Он выглядит как тень себя прежнего… Так что я буду осторожен и очень спокоен, критикуя этот «Ливерпуль», – приводит слова Микела Living Liverpool в социальной сети Х со ссылкой на подкаст экс-полузащитника «Челси».