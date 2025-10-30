Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оби Микел — о Салахе: он как тень себя прежнего – я слышал, Мо был очень близок с Жотой

Оби Микел — о Салахе: он как тень себя прежнего – я слышал, Мо был очень близок с Жотой
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что на игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха повлияла смерть одноклубника Диогу Жоты. Напомним, 3 июля 2025 года форвард «красных» Жота, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Я слышал, что Мо Салах был очень близок с Жотой. Он не похож сам на себя… Он выглядит как тень себя прежнего… Так что я буду осторожен и очень спокоен, критикуя этот «Ливерпуль», – приводит слова Микела Living Liverpool в социальной сети Х со ссылкой на подкаст экс-полузащитника «Челси».

Материалы по теме
Главная звезда «Ливерпуля» не похож на себя. Что происходит с Салахом?
Главная звезда «Ливерпуля» не похож на себя. Что происходит с Салахом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android