«Интер» разгромил «Фиорентину» в 9-м туре Серии А. Хакан Чалханоглу оформил дубль

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли миланский «Интер» и «Фиорентина» из Флоренции. Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Победу в матче одержала команда хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче во втором тайме забил Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник отличился на 66-й минуте встречи. Через пять минут хавбек Петар Сучич увеличил отрыв в счёте чёрно-синих. На 86-й минуте защитник «фиалок» Маттиа Вити получил вторую желтую карточку и был удалён с поля. В конце матча на 88-й минуте Чалханоглу реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного.

После этой игры «Интер» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Фиорентина» с четырьмя очками находится на предпоследней, 19-й строчке.