23:05 Мск
Футбол Новости

Интер — Фиорентина, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, 9-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромил «Фиорентину» в 9-м туре Серии А. Хакан Чалханоглу оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли миланский «Интер» и «Фиорентина» из Флоренции. Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Победу в матче одержала команда хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Чалханоглу – 66'     2:0 Сучич – 71'     3:0 Чалханоглу – 88'    
Удаления: нет / Вити – 86'

Первый гол в матче во втором тайме забил Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник отличился на 66-й минуте встречи. Через пять минут хавбек Петар Сучич увеличил отрыв в счёте чёрно-синих. На 86-й минуте защитник «фиалок» Маттиа Вити получил вторую желтую карточку и был удалён с поля. В конце матча на 88-й минуте Чалханоглу реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного.

После этой игры «Интер» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Фиорентина» с четырьмя очками находится на предпоследней, 19-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
