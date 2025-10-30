Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болонья — Торино, результат матча 29 октября 2025, счет 0:0, 9-й тур Серии А 2025/2026

«Болонья» и «Торино» не забили голов и сыграли вничью в 9-м туре Серии А
Комментарии

Окончен матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Болонья» и «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джованни Айрольди. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 0
Торино
Турин

Команды так и не смогли отличиться по ходу матча.

После этой игры «Болонья» с 15 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Торино» с 12 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «Болонья» 2 ноября сыграет в гостях с «Пармой», команда из Турина в тот же день примет на своём поле «Пизу».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча Лиги Европы «Болонья» — «Фрайбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android