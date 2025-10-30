«Болонья» и «Торино» не забили голов и сыграли вничью в 9-м туре Серии А

Окончен матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Болонья» и «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джованни Айрольди. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды так и не смогли отличиться по ходу матча.

После этой игры «Болонья» с 15 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Торино» с 12 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «Болонья» 2 ноября сыграет в гостях с «Пармой», команда из Турина в тот же день примет на своём поле «Пизу».