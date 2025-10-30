Скидки
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Ливерпуль, результат матча 29 октября 2025, счет 0:3, 4-й раунд Кубка английской лиги 2025/2026

«Кристал Пэлас» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги, в третий раз подряд обыграв мерсисайдцев
Окончен матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41'     0:2 Сарр – 45'     0:3 Пино – 88'    
Удаления: Налло – 79' / нет

Исмаила Сарр открыл счёт на 40-й минуте, а на 45-й минуте он оформил дубль. У мерсисайдцев на 67-й минуте на поле появился Амара Налло, но уже на 79-й минуте он получил красную карточку. Третий мяч гостей забил Йереми Пино на 88-й минуте.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная сетка Кубка английской лиги
Новости. Футбол
Новости. Футбол

