«Кристал Пэлас» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги, в третий раз подряд обыграв мерсисайдцев

Окончен матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Исмаила Сарр открыл счёт на 40-й минуте, а на 45-й минуте он оформил дубль. У мерсисайдцев на 67-й минуте на поле появился Амара Налло, но уже на 79-й минуте он получил красную карточку. Третий мяч гостей забил Йереми Пино на 88-й минуте.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.