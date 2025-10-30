Скидки
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Вулверхэмптон — Челси, результат матча 29 октября 2025, счет 3:4, Кубок английской лиги 2025/2026

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка английской лиги
Аудио-версия:
Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Победу одержали со счётом 4:3.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
0:1 Сантос – 5'     0:2 Джордж – 15'     0:3 Эстевао – 41'     1:3 Арокодаре – 48'     2:3 Вольфе – 73'     2:4 Гиттенс – 89'     3:4 Вольфе – 90+1'    
Удаления: нет / Делап – 86'

На пятой минуте полузащитник Андрей Сантос забил первый гол и вывел «синих» вперёд. На 15-й минуте нападающий Тайрик Джордж удвоил преимущество гостей. На 41-й минуте форвард Эстевао забил третий гол в ворота «Вулверхэмптона». На 48-й минуте нападающий хозяев Толуваласе Арокодаре отыграл один мяч. На 73-й минуте защитник Давид Мёллер Вольфе забил второй гол в ворота гостей.

На 86-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 89-й минуте нападающий Джейми Гиттенс забил четвёртый гол «синих». На 90+1-й минуте Вольфе оформил дубль и сократил отставание «Вурверхэмптона».

