«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Победу одержали со счётом 4:3.
На пятой минуте полузащитник Андрей Сантос забил первый гол и вывел «синих» вперёд. На 15-й минуте нападающий Тайрик Джордж удвоил преимущество гостей. На 41-й минуте форвард Эстевао забил третий гол в ворота «Вулверхэмптона». На 48-й минуте нападающий хозяев Толуваласе Арокодаре отыграл один мяч. На 73-й минуте защитник Давид Мёллер Вольфе забил второй гол в ворота гостей.
На 86-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 89-й минуте нападающий Джейми Гиттенс забил четвёртый гол «синих». На 90+1-й минуте Вольфе оформил дубль и сократил отставание «Вурверхэмптона».
