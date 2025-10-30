Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кёльн — Бавария, результат матча 29 октября 2025, счет 1:4, Кубок Германии 2025/2026

Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Кёльн» в матче Кубка Германии
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Кёльн» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Кёльн» в Кёльне (Германия). Победу одержали гости со счётом 4:1.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Ахе – 31'     1:1 Диас – 36'     1:2 Кейн – 38'     1:3 Кейн – 64'     1:4 Олисе – 72'    

На 31-й минуте нападающий хозяев Рагнар Ахе забил первый гол. На 36-й минуте форвард гостей Луис Диас сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 64-й минуте Кейн оформил дубль. На 72-й минуте форвард Майкл Олисе забил четвёртый гол в ворота «Кёльна», установив окончательный счёт в матче.

В первом раунде Кубка Германии «Кёльн» обыграл «Ян» со счётом 2:1. «Бавария» победила «Веен» (3:2).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.

Материалы по теме
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Истории
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android