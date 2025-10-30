Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Кёльн» в матче Кубка Германии
Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Кёльн» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Кёльн» в Кёльне (Германия). Победу одержали гости со счётом 4:1.
Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Ахе – 31' 1:1 Диас – 36' 1:2 Кейн – 38' 1:3 Кейн – 64' 1:4 Олисе – 72'
На 31-й минуте нападающий хозяев Рагнар Ахе забил первый гол. На 36-й минуте форвард гостей Луис Диас сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 64-й минуте Кейн оформил дубль. На 72-й минуте форвард Майкл Олисе забил четвёртый гол в ворота «Кёльна», установив окончательный счёт в матче.
В первом раунде Кубка Германии «Кёльн» обыграл «Ян» со счётом 2:1. «Бавария» победила «Веен» (3:2).
Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.
