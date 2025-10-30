Скидки
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Арсенал — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, 4-й раунд Кубка английской лиги 2025/2026

«Арсенал» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в четвёртом раунде Кубка лиги
Завершён матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт (Йоркшир).

Итан Нванери открыл счёт на 57-й минуте, а на 76-й минуте преимущество столичной команды удвоил Букайо Сака.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.

