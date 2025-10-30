Александр Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» в матче с «Нантом» в Лиге 1

В эти минуты идёт матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Нантом» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Бризар. Счёт в матче 3:4.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился на 75-й минуте. Таким образом, хавбек сборной России забил первый гол за французский клуб в нынешнем сезоне. Всего в составе монегасков он провёл шесть матчей. Не так давно игрок восстановился от травмы.

После девяти туров чемпионата Франции «Нант» набрал девять очков и занимает 13-е место. «Монако» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке.