Александр Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» в матче с «Нантом» в Лиге 1
В эти минуты идёт матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Нантом» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Бризар. Счёт в матче 3:4.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
0:1 Кулибали – 6' 1:1 Гирасси – 19' 1:2 Балогун – 41' 2:2 Гирасси – 45+6' 2:3 Аклиуш – 55' 2:4 Головин – 75' 3:4 Мохамед – 80' 3:5 Головин – 90+4'
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился на 75-й минуте. Таким образом, хавбек сборной России забил первый гол за французский клуб в нынешнем сезоне. Всего в составе монегасков он провёл шесть матчей. Не так давно игрок восстановился от травмы.
После девяти туров чемпионата Франции «Нант» набрал девять очков и занимает 13-е место. «Монако» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке.
