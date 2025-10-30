Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка английской лиги

Во вторник и в среду, 28 и 29 октября, состоялись матчи четвёртого раунда Кубка английской лиги. По завершении данной стадии турнира была проведена жеребьёвка 1/4 финала.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»;

«Кардифф Сити» — «Челси»;

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм».

Встречи этой стадии состоятся в середине декабря.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей игре «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.