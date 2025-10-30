Скидки
Ньюкасл — Тоттенхэм, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, Кубок английской лиги 2025/2026

«Тоттенхэм» всухую проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Шер – 24'     2:0 Вольтемаде – 50'    

На 24-й минуте защитник Фабиан Шер забил первый гол и вывел «Ньюкасл» вперёд. На 50-й минуте нападающий Ник Вольтемаде удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче.

В 1/16 финала Кубка лиги «Ньюкасл» одолел «Брэдфорд Сити» со счётом 4:1. «Тоттенхэм» победил «Донкастер Роверс» (3:0).

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.

Новости. Футбол
