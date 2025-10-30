«Тоттенхэм» всухую проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

На 24-й минуте защитник Фабиан Шер забил первый гол и вывел «Ньюкасл» вперёд. На 50-й минуте нападающий Ник Вольтемаде удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче.

В 1/16 финала Кубка лиги «Ньюкасл» одолел «Брэдфорд Сити» со счётом 4:1. «Тоттенхэм» победил «Донкастер Роверс» (3:0).

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», победивший в решающей встрече «Ливерпуль» со счётом 2:1. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.