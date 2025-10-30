Скидки
Париж — Лион, результат матча 29 октября 2025, счет 3:3, 10-й тур Лига 1 2025/2026

«Лион» сыграл вничью с «Парижем» в матче с шестью голами и двумя удалениями
Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Париж» и «Лион». Команды играли на стадионе «Жан Буен» (Париж). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Париж
Париж
Окончен
3 : 3
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 5'     0:2 Шульц – 51'     0:3 Шульц – 58'     1:3 Камара – 65'     2:3 Кеббаль – 77'     3:3 Маршетти – 84'    
Удаления: де Смет – 67' / Абнер – 61'

На пятой минуте полузащитник Корентин Толиссо забил первый гол и вывел «Лион» вперёд. На 51-й минуте полузащитник Павел Шульц удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Шульц оформил дубль. На 61-й минуте защитник «Лиона» Абнер получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте полузащитник «Парижа» Адама Камара отыграл один мяч. На 67-й минуте защитник хозяев Тибо де Смет получил вторую жёлтую карточку и уравнял составы. На 77-й минуте полузащитник Илан Кеббаль забил второй гол в ворота «Лиона». На 84-й минуте полузащитник хозяев Венсан Маршетти сравнял счёт.

