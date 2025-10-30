«Лион» сыграл вничью с «Парижем» в матче с шестью голами и двумя удалениями

Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Париж» и «Лион». Команды играли на стадионе «Жан Буен» (Париж). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

На пятой минуте полузащитник Корентин Толиссо забил первый гол и вывел «Лион» вперёд. На 51-й минуте полузащитник Павел Шульц удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Шульц оформил дубль. На 61-й минуте защитник «Лиона» Абнер получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте полузащитник «Парижа» Адама Камара отыграл один мяч. На 67-й минуте защитник хозяев Тибо де Смет получил вторую жёлтую карточку и уравнял составы. На 77-й минуте полузащитник Илан Кеббаль забил второй гол в ворота «Лиона». На 84-й минуте полузащитник хозяев Венсан Маршетти сравнял счёт.