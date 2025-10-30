Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нант — Монако, результат матча 29 октября 2025, счет 3:5, 10-й тур Лига 1 2025/2026

Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Нантом» в матче Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Победу одержали гости со счётом 5:3.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6'     1:1 Гирасси – 19'     1:2 Балогун – 41'     2:2 Гирасси – 45+6'     2:3 Аклиуш – 55'     2:4 Головин – 75'     3:4 Мохамед – 80'     3:5 Головин – 90+4'    

В составе победителей голами отметились Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Магнес Аклиуш и Александр Головин (дважды). За «Нант» отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.

Отметим, что для российского нападающего Александра Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

После 10 матчей «Нант» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 с девятью очками. «Монако» находится на второй строчке, набрав 20 очков.

Материалы по теме
Александр Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» в матче с «Нантом» в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android