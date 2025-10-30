Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Нантом» в матче Лиги 1
Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Победу одержали гости со счётом 5:3.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
0:1 Кулибали – 6' 1:1 Гирасси – 19' 1:2 Балогун – 41' 2:2 Гирасси – 45+6' 2:3 Аклиуш – 55' 2:4 Головин – 75' 3:4 Мохамед – 80' 3:5 Головин – 90+4'
В составе победителей голами отметились Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Магнес Аклиуш и Александр Головин (дважды). За «Нант» отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.
Отметим, что для российского нападающего Александра Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.
После 10 матчей «Нант» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 с девятью очками. «Монако» находится на второй строчке, набрав 20 очков.
