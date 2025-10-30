Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Нантом» в матче Лиги 1

Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Победу одержали гости со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Магнес Аклиуш и Александр Головин (дважды). За «Нант» отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.

Отметим, что для российского нападающего Александра Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

После 10 матчей «Нант» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 с девятью очками. «Монако» находится на второй строчке, набрав 20 очков.