«Марсель» и «Анже» поделили очки в матче Лиги 1
Поделиться
Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Анже». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч закончился вничью со счётом 2:2.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Анже
Анже
0:1 Шериф – 25' 1:1 Ваш – 52' 2:1 Ваш – 70' 2:2 Камара – 90+6'
На 25-й минуте нападающий гостей Сидики Шериф забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Робиниу Ваш сравнял счёт. На 70-й минуте Ваш оформил дубль и вывел «Марсель» вперёд. На 90+6-й минуте защитник «Анже» Усман Камара восстановил равенство в счёте.
После 10 встреч «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 19 очками. «Анже» располагается на 13-й строчке, набрав 10 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
02:18
-
02:08
-
01:43
-
01:38
-
01:16
-
01:11
-
01:06
-
00:59
-
00:59
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:04
- 29 октября 2025
-
23:51
-
23:50
-
23:36
-
23:33
-
23:24
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:23