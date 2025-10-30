«Марсель» и «Анже» поделили очки в матче Лиги 1

Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Анже». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

На 25-й минуте нападающий гостей Сидики Шериф забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Робиниу Ваш сравнял счёт. На 70-й минуте Ваш оформил дубль и вывел «Марсель» вперёд. На 90+6-й минуте защитник «Анже» Усман Камара восстановил равенство в счёте.

После 10 встреч «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 19 очками. «Анже» располагается на 13-й строчке, набрав 10 очков.