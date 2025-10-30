Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсель — Анже, результат матча 29 октября 2025, счет 2:2, 10-й тур Лига 1 2025/2026

«Марсель» и «Анже» поделили очки в матче Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 10-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Анже». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Анже
Анже
0:1 Шериф – 25'     1:1 Ваш – 52'     2:1 Ваш – 70'     2:2 Камара – 90+6'    

На 25-й минуте нападающий гостей Сидики Шериф забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Робиниу Ваш сравнял счёт. На 70-й минуте Ваш оформил дубль и вывел «Марсель» вперёд. На 90+6-й минуте защитник «Анже» Усман Камара восстановил равенство в счёте.

После 10 встреч «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 19 очками. «Анже» располагается на 13-й строчке, набрав 10 очков.

Материалы по теме
Молодой нападающий «Реала» может уйти в «Марсель» в январе — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android